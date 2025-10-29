Esposito a Inter TV le parole del centravanti nerazzurro | Subito l’occasione per voltare pagina dopo Napoli

Inter News 24 Esposito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Inter TV in vista della delicata sfida contro la Fiorentina. Le parole del centravanti. Alla vigilia del turno infrasettimanale di Serie A, l’Inter di Cristian Chivu si prepara alla sfida di San Siro contro la Fiorentina di Stefano Pioli, con l’obiettivo di riscattare la sconfitta subita a Napoli. Tra i protagonisti più attesi, Pio Esposito ha parlato ai microfoni di Inter TV, condividendo le proprie sensazioni in vista della partita. Il giovane attaccante, classe 2005, ha spiegato che tornare subito in campo rappresenta un’occasione ideale per reagire dopo il passo falso del Maradona. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Esposito a Inter TV, le parole del centravanti nerazzurro: «Subito l’occasione per voltare pagina dopo Napoli»

