Esposito a DAZN | Ogni occasione è importante ora pensiamo solo a ripartire

Inter News 24 Esposito pronto per il big match di questa sera contro la Fiorentina di Pioli: la grinta dell’ex centravanti dello Spezia. Poco prima del fischio d’inizio di Inter Fiorentina, l’attaccante nerazzurro Pio Esposito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, parlando delle sue sensazioni e delle aspettative per la sfida di San Siro. Il giovane classe 2005, alla seconda presenza da titolare in campionato, ha evidenziato la fiducia che Cristian Chivu continua a riporre in lui e la voglia di ripagare il tecnico con impegno e maturità. Esposito ha spiegato che ogni opportunità concessa dall’allenatore rappresenta per lui un’occasione preziosa di crescita, indipendentemente dal peso della partita. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Esposito a DAZN: «Ogni occasione è importante, ora pensiamo solo a ripartire»

