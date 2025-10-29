Esplosione e incendio in un appartamento di Saione

Incendio in un'abitazione ad Arezzo. Una squadra dei vigili del fuoco del comando è intervenuta oggi, mercoledì 29 ottobre, alle ore 18,35 in via Fabio Filzi.L'appartamento al momento del fatto era vuoto ed è stato udito uno scoppio dall'esterno, seguito poco dopo dalla vista di un denso fumo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

