Esonero Tudor | l’ex tecnico è ancora a Torino scatta la foto con i tifosi prima di cenare in famiglia Il racconto
Esonero Tudor, l’ex tecnico è ancora a Torino: tutti gli aggiornamenti sulla giornata vissuta dall’allenatore. La Juventus volta pagina, ma Igor Tudor resta a Torino, almeno per il momento. A poche ore dall’esonero, arrivato al culmine di una striscia disastrosa di otto partite senza vittorie (tre sconfitte di fila) e con la panchina affidata al traghettatore Massimo Brambilla, il tecnico croato ha vissuto una giornata all’insegna della tranquillità, divisa tra l’affetto dei tifosi e la famiglia. Mentre la dirigenza bianconera, guidata da Damien Comolli, è in trattativa serrata per chiudere l’accordo con Luciano Spalletti (che sarà il suo successore, con firma attesa in giornata), l’ormai ex allenatore bianconero ha approfittato della sua ritrovata libertà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Dall'esonero di Tudor al possibile arrivo di Spalletti: Totti commenta la situazione in casa Juve? #Tuttosport #Juventus #Totti #Spalletti #Tudor - facebook.com Vai su Facebook
Max #Allegri in conferenza stampa: “Dispiace per l’esonero di Igor #Tudor. È un ottimo allenatore…”. #Juventus - X Vai su X
Esonero Tudor: la Juventus ha deciso! Il tecnico bianconero sarà sollevato dal suo incarico. Le ultimissime sulla panchina bianconera - Le ultimissime sulla panchina bianconera L’avventura di Igor Tudor sulla panchina della Juventus è giunta a ... Riporta juventusnews24.com
La Juventus ha esonerato Igor Tudor - 0 contro la Lazio, la terza consecutiva, hanno infatti deciso di esonerare il tecnico. Come scrive today.it
Juventus, ufficiale l'esonero di Tudor. Brambilla in panchina con l'Udinese - Oggi, lunedì 27 ottobre, la società bianconera ha deciso di esonerare il tecnico croato, ufficializzan ... Come scrive msn.com