Esonero Tudor | l’ex tecnico è ancora a Torino scatta la foto con i tifosi prima di cenare in famiglia Il racconto

Esonero Tudor, l’ex tecnico è ancora a Torino: tutti gli aggiornamenti sulla giornata vissuta dall’allenatore. La Juventus volta pagina, ma Igor Tudor resta a Torino, almeno per il momento. A poche ore dall’esonero, arrivato al culmine di una striscia disastrosa di otto partite senza vittorie (tre sconfitte di fila) e con la panchina affidata al traghettatore Massimo Brambilla, il tecnico croato ha vissuto una giornata all’insegna della tranquillità, divisa tra l’affetto dei tifosi e la famiglia. Mentre la dirigenza bianconera, guidata da Damien Comolli, è in trattativa serrata per chiudere l’accordo con Luciano Spalletti (che sarà il suo successore, con firma attesa in giornata), l’ormai ex allenatore bianconero ha approfittato della sua ritrovata libertà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

