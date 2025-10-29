Escursione a San Vigilio fino al Lago Nero Schwarze Lacke da Lana
Poter salire sul Monte San Vigilio è come lasciarsi alle spalle il ritmo del mondo moderno per entrare in un luogo dove il tempo sembra rallentare. Da Lana, nel cuore. 🔗 Leggi su Appuntidizelda.it
Altre letture consigliate
Un 26enne spagnolo, di rientro dall’escursione al Santuario della Madonna Avvocata, ha perso l’orientamento nei pressi della località “Pietre Bianche”. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco di Maiori che lo hanno rintracciato e riaccompagnato alla str - facebook.com Vai su Facebook
Si perdono durante un'escursione, coppia di turisti salvata dai Vigili del fuoco https://salernotoday.it/cronaca/maiori-turisti-coppia-sentiero-vigili-del-fuoco-salvati-13-ottobre-2025.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/4524390320398 - X Vai su X
Dolomiti, a San Vigilio la montagna fuori stagione con lo sconto - Dolomites è una delle poche destinazioni alpine che non deve aspettare la metà di giugno per dare la via alla montagna in ... Da quotidiano.net
San Vigilio – Dolomites: qui la primavera è “special” - Dolomites è una destinazione alpina in cui la stagione delle vacanze inizia già ai primi di giugno: per invogliare i viaggiatori a godere la dolcezza della tarda primavera, dal 17 maggio ... Scrive tgcom24.mediaset.it