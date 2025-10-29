Escavatore da 50mila euro rubato e abbandonato tra la vegetazione

Dopo il furto era stato abbandonato nelle campagne di Aprilia: qui è stato ritrovato dalla polizia stradale di Aprilia un escavatore cingolato, del valore commerciale di circa 50.000, oggetto di un furto messo a segno in un cantiere stradale a Velletri.La scoperta nei giorni scorsi è stata fatta. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

