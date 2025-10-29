Escalation di violenza su civili Gaza | Azione contro la Fame chiede cessazione ostilità

Azione Contro la Fame sollecita la comunità internazionale a intensificare gli sforzi diplomatici per ristabilire – e rendere permanente – un cessate il fuoco che consenta un’assistenza umanitaria continua e la tutela della vita umana. Milano Gerusalemme, 29 ottobre 2025 – La fragile tregua negoziata all’inizio di questo mese è stata gravemente compromessa da scontri armati e bombardamenti aerei, che hanno causato la morte di decine di persone, tra cui bambini e donne. L’ingresso degli aiuti umanitari rimane fortemente limitato e le autorità israeliane continuano a respingere la maggior parte delle spedizioni di aiuti provenienti da ONG internazionali, inclusi beni essenziali, tra cui cibo, acqua, forniture mediche e materiali destinati alla realizzazione di strutture di riparo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it