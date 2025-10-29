Esame di maturità quali sono le novità del 2026

Torna “la maturità”, va in pensione il formato multidisciplinare dell'orale così come i tre commissari esterni per classe. Introdotta la bocciatura automatica per chi non si presenta. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Esame di maturità, quali sono le novità del 2026

