Errori dell' arbitro nel match Teverola 81-Real Spartacus | chiesta terna arbitrale

Today.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A seguito dei gravi errori arbitrali avvenuti nella partita Real Teverola 81-Real Spartacus ai danni della squadra ospite, l'Asd Real Spartacus, mettendo come sempre al primo posto il rispetto verso avversari e direttori di gara, comunica di aver inviato agli organi competenti - FIGC e AIA - una. 🔗 Leggi su Today.it

