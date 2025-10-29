Errori dell' arbitro nel match Teverola 81-Real Spartacus | chiesta terna arbitrale
A seguito dei gravi errori arbitrali avvenuti nella partita Real Teverola 81-Real Spartacus ai danni della squadra ospite, l'Asd Real Spartacus, mettendo come sempre al primo posto il rispetto verso avversari e direttori di gara, comunica di aver inviato agli organi competenti - FIGC e AIA - una. 🔗 Leggi su Today.it
