Eros Ramazzotti e Alicia Keys cantano una nuova Aurora | il duetto nascosto nella tracklist dell’album

Milano – Con tutta probabilità è il nome di Alicia Keys quello ancora nascosto nella tracklist del nuovo album di Eros Ramazzotti “Una storia importante” (e del suo omologo iberico “Una historia importante”), in uscita il 21 novembre, diffusa da lui stesso nelle ultime ore, svelando la partecipazione di Ultimo a “Un’emozione per sempre”, di Max Pezzali a “Come nei film”, di Jovanotti a “La mia strada”, di Elisa a “Buona stella”, di Andrea Bocelli a “Se bastasse una canzone”, dell’idolo messicano Carín León ad “Otra como tu”, di Giorgia a “Quanto amore sei” e della stella argentina Lali Espósito a “Fuego en el fuego”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

