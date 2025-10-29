Eros Ramazzotti e Alicia Keys cantano una nuova Aurora | il duetto nascosto nella tracklist dell’album

Milano – Con tutta probabilità è il nome di Alicia Keys quello ancora nascosto nella tracklist del nuovo album di Eros Ramazzotti “Una storia importante” (e del suo omologo iberico “Una historia importante”), in uscita il 21 novembre, diffusa da lui stesso nelle ultime ore, svelando la partecipazione di Ultimo a “Un’emozione per sempre”, di Max Pezzali a “Come nei film”, di Jovanotti a “La mia strada”, di Elisa a “Buona stella”, di Andrea Bocelli a “Se bastasse una canzone”, dell’idolo messicano Carín León ad “Otra como tu”, di Giorgia a “Quanto amore sei” e della stella argentina Lali Espósito a “Fuego en el fuego”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eros Ramazzotti e Alicia Keys cantano una nuova Aurora: il duetto (nascosto) nella tracklist dell’album

Altre letture consigliate

Tanti Auguri di buon compleanno a Eros Ramazzotti , grande amico e idolo della nostra Laura . Laura Pausini : “Hai presente quando ti chiamano e ti dicono : ‘Il tuo idolo ha chiesto di cantare con te una canzone di Modugno a Sanremo’? Ecco , io ero rima Vai su Facebook

"eros ramazzotti" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Filming Italy Venice Award 2025: a Ferzan Ozpetek e Alicia Silverstone si aggiungono Micaela Ramazzotti e Fabrizio Gifuni - Si aggiungono nuovi nomi ai destinatari del Filming Italy Venice Award 2025, premio ideato da Tiziana Rocca che sarà consegnato durante la Mostra del Cinema di Venezia il 31 agosto. Come scrive comingsoon.it