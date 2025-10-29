Eroi in divisa | sventano rapina a mano armata il Comune li premia

Salernotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno rischiato la propria vita per difendere la collettività, intervenendo con tempismo e professionalità esemplari. Quattro carabinieri del Nucleo Carabinieri Parco di Ottati e Corleto Monforte sono stati protagonisti di un atto di coraggio che ha evitato il peggio a Sant’Angelo a Fasanella. I. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

