Eravamo in scadenza io Totti e Montella ma il grano l’hanno preso loro due Io volevo le pappardelle | il racconto di Cassano
“Eravamo in scadenza io, Totti e Montella ma il grano l’hanno preso lui e il capitano. A me è rimasta la min**ia. “. Antonio Cassano ha raccontato la lite con Francesco Totti e Vincenzo Montella nel 2006, quando i tre che componevano il tridente della Roma erano in scadenza di contratto e in trattativa per il rinnovo. “Volevo le pappardelle (i soldi, ndr ) perché quando vieni dalla strada è così”, ha spiegato schietto e senza giri di parole l’attaccante barese. “Poi li avrei messi a dormire. E infatti così è stato perché poi ho firmato per il Real Madrid e ho preso più di lui e di quell’altro. Più di tutti”, Così Cassano parlando lunedì a Viva El Futbol, trasmissione social con lo stesso Cassano, Daniele Adani e Nicola Ventola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
