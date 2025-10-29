Erano più di due Beatrice morta nella tragica corsa in auto la scoperta shock solo ora

La Procura di Roma indaga su una gara clandestina tra auto e su un possibile video girato per i social nei minuti precedenti al tragico incidente che ha causato la morte di Beatrice Bellucci, 20 anni, avvenuto la sera di venerdì 24 ottobre su via Cristoforo Colombo. Alla guida della Bmw Serie 1 bianca c'era Luca Domenico Girimonte, 22 anni, di Anzio, ora indagato per omicidio stradale aggravato. Con lui viaggiava un amico, Raffaele F., rimasto illeso. Entrambi i giovani hanno consegnato ai magistrati i codici di sblocco dei cellulari, sequestrati insieme a quello di un altro ragazzo che guidava una Bmw grigia partita con loro da Anzio.

Roma, incidente mortale per Beatrice Bellucci: ascoltato il conducente di una terza auto - Tragedia a Roma, incidente mortale per Beatrice Bellucci: si continua ad indagare su dinamica e responsabilità. Riporta notizie.it

Beatrice Bellucci, i testimoni: «C’erano due auto affiancate, dopo l’incidente una è fuggita» - Le ragazze sulla Mini andavano per conto loro, la gara la stavano facendo la Bmw Serie 1 e un’altra macchina, che è scappata. Secondo ilmessaggero.it

«Due auto affiancate e lanciate a velocità folle»: così è morta Beatrice Bellucci sulla Colombo. Si cerca una Bmw grigia - L'incidente mortale a Roma: il conducente della Bmw Serie 1 sostiene di essere stato tamponato, ma ci sono dubbi sulla versione ... Riporta msn.com