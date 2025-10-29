Era morta da 10 giorni nella stanza | dramma della solitudine a Cantù

Un tragico episodio di solitudine quello scoperto il 28 ottobre a Cantù all’interno di un B&B del centro. Il corpo senza vita di una donna di circa 40 anni, di nazionalità moldava, è stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione: secondo le prime stime, la morte risalirebbe a circa dieci. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche questi approfondimenti

Tragedia a Ostuni, in provincia di Brindisi, dove una donna di 80 anni è morta nei giorni scorsi dopo aver consumato funghi selvatici raccolti circa una settimana prima. Anche sua figlia, di 56 anni, ha ingerito gli stessi funghi, accusando sintomi analoghi a quel Vai su Facebook

“Sono morta e resuscitata in un giorno. Hanno confuso le provette, il mio tumore era di un’altra. Ho pianto di sollievo e di rabbia, poi ho lasciato il lavoro”. La storia ... - Le provette scambiate in laboratorio: da una diagnosi di tumore alla seconda possibilità che le ha cambiato la vita ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Nancy Brilli, chi era la mamma Silvana/ “Morta quando avevo 10 anni: non la ricordo, nemmeno sotto ipnosi…” - Nancy Brilli a 'Ballando con le Stelle': “Io e mio fratello non abbiamo vissuto la morte di mamma. ilsussidiario.net scrive

Streamer muore dopo 10 giorni di diretta no stop, maltrattamenti di ogni tipo e sfide estreme: chi era Jeanpormanove - Un noto streamer francese, spesso seviziato da un gruppo di altri uomini in diretta davanti a migliaia di spettatori, è morto nel sonno lunedì, nel corso di una diretta- Come scrive leggo.it