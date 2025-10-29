Equity crowdfunding l' Italia è al secondo posto in Europa

L'Italia è il secondo mercato europeo per l'equity crowdfunding, subito dopo la Francia, con oltre 30 milioni di euro raccolti nel 2024 e 67 campagne di successo nei primi nove mesi del 2025. Sono i numeri dell' European Community Capital Landscape 2025, l'osservatorio sul mercato europeo del crowdfunding presentato in anteprima da Over Ventures ai Digital Innovation Days 2025 di Milano. "Oggi assistiamo a una maturazione straordinaria dell'ecosistema italiano dell'innovazione", spiega Giancarlo Vergine, Founding Partner di Over Ventures. "L'equity crowdfunding non è più solo un canale di finanziamento alternativo, ma uno strumento strategico che permette alle startup di costruire una community di investitori, aumentare la visibilità e attrarre successivamente capitali più consistenti, anche a livello internazionale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

