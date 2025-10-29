Epatocarcinoma oncologa Martinelli ‘con rete campana gestione ottimale paziente’

(Adnkronos) – "La gestione dell'epatocarcinoma nel mio centro è abbastanza semplice perché siamo organizzati in rete. Grazie alla rete oncologica campana riusciamo a vedere i pazienti in maniera multidisciplinare e questo è fondamentale soprattutto per una patologia come l'epatocarcinoma, in cui non è soltanto l'oncologo che gestisce il paziente, ma abbiamo bisogno di figure di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com