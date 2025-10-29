Entro il 2030 Palermo-Catania in due ore col treno | attivata nuova tratta ferroviaria

Palermotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un altro importante tassello all'interno del progetto del nuovo itinerario Palermo-Catania-Messina. Attivata questa mattina la tratta Bicocca-Catenanuova nell’ambito di quello che rappresenta uno dei dieci progetti strategici in corso di attuazione da Rete Ferroviaria Italiana, con direzione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

