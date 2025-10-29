Eni Enilive e Accademia Niko Romito lanciano MEAL

Nasce MEAL l'iniziativa con cui Eni, Enilive e Niko Romito con la sua Accademia aprono una nuova frontiera dell'innovazione nel food retail. MEAL è un programma di accelerazione imprenditoriale rivolto a startup e PMI innovative che ha l'obiettivo di portare soluzioni tecnologiche food sul mercato retail. Un progetto che coniuga competenze industriali, ricerca tecnologica e alta cucina per dare vita a prodotti più sani, sostenibili e accessibili, pronti a raggiungere i consumatori nei punti vendita Enilive: ALT Stazione del Gusto, Enilive Café ed Enilive Shop. Il programma prende il via oggi con una call internazionale per individuare soluzioni innovative su tre aree strategiche: uso di ingredienti innovativi, in termini di salubrità, ad esempio farine di legumi per prodotti di panificazione senza glutine o l'uso di paste vegetali fermentate, ma anche in termini di sostenibilità, con il riuso degli scarti;.

