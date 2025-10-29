Endrick Juve svolta nella corsa al gioiellino del Real Madrid | contatti in corso con quel club di Ligue 1! Le ultimissime

Endrick Juve: colloqui in corso per il prestito, il talento del Real Madrid valuta l’opzione francese, pista complicata per i bianconeri. Un nome che aveva acceso la fantasia, un’occasione di mercato clamorosa che ora rischia di sfumare definitivamente. Il calciomercato   Juve  vede allontanarsi il sogno  Endrick. Secondo le ultime, autorevoli indiscrezioni lanciate dall’esperto di mercato  Fabrizio Romano, l’ Olympique Lione  avrebbe avviato ufficialmente le trattative con il  Real Madrid  per ingaggiare il gioiello brasiliano in prestito a gennaio. Un’accelerazione improvvisa che taglia fuori, almeno per il momento, le altre pretendenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

