Enac il diritto di volare per tutti prende forma
Alla sala polifunzionale della Presidenza del consiglio si è tenuta la quarta edizione del workshop Enac “Per riuscire meglio”, quest’anno dedicata a “Le nuove sfide dell’Enac: dall’Italia verso l’Europa”. L’incontro, che ha avuto il patrocinio e la presenza del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, è stato dedicato ai temi dell’accessibilità, dell’inclusione e dei diritti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta. Il convegno si è aperto con gli interventi delle principali autorità presenti, che hanno offerto una riflessione comune sul significato dell’inclusione nel trasporto aereo e sulle sfide che attendono il settore. 🔗 Leggi su Formiche.net
