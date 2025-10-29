Empoli un pari che vale Elia si fa espellere al 65’ Popov segna il vantaggio e i liguri fanno subito gol

Sport.quotidiano.net | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ciao Silvano, un pezzo di storia azzurra che se ne va". Con questo striscione, la Maratona saluta per l’ultima volta lo storico dirigente Silvano Bini, scomparso alla vigilia del match e già omaggiato prima del fischio d’inizio con un messaggio di cordoglio letto dallo speaker e una sua foto proiettata sul maxi schermo dello stadio. In campo intanto l’ Empoli, con il lutto al braccio, si presenta per la prima volta in stagione con Pellegri titolare davanti con Shpendi. Out per infortunio Nasti, Ceesay e, all’ultimo momento anche Lovato (stoppato nella rifinitura da un problema all’adduttore), mister Dionisi ne cambia altri tre rispetto a Modena: Curto in difesa e Degli Innocenti (prima dall’inizio anche per lui) e Ignacchiti in mezzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

empoli un pari che vale elia si fa espellere al 658217 popov segna il vantaggio e i liguri fanno subito gol

© Sport.quotidiano.net - Empoli, un pari che vale. Elia si fa espellere al 65’. Popov segna il vantaggio e i liguri fanno subito gol

Approfondisci con queste news

empoli pari vale eliaEmpoli, un pari che vale. Elia si fa espellere al 65’. Popov segna il vantaggio e i liguri fanno subito gol - Con questo striscione, la Maratona saluta per l’ultima volta lo storico dirigente Silvano Bini, scomparso alla vigilia del match e già omaggiat ... Scrive msn.com

empoli pari vale eliaVideo Empoli Sampdoria (1-1)/ Gol e highlights: Cuni riacciuffa Popov! (Serie B, 28 ottobre 2025) - 1) gol e highlights della partita valevole per il decimo turno del campionato di Serie B, stagione 2025/2026. Scrive ilsussidiario.net

empoli pari vale eliaEmpoli-Sampdoria 1-1, pagelle: vince la paura, Elia ingenuo, Popov talento cristallino, Barak usato garantito - Pari con gol nella decima giornata di Serie B: al Castellani un punto a testa per gli uomini di Dionisi e Gregucci alla ricerca del guizzo per uscire dalla crisi ... Lo riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Empoli Pari Vale Elia