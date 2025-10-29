Empoli un pari che vale Elia si fa espellere al 65’ Popov segna il vantaggio e i liguri fanno subito gol

"Ciao Silvano, un pezzo di storia azzurra che se ne va". Con questo striscione, la Maratona saluta per l’ultima volta lo storico dirigente Silvano Bini, scomparso alla vigilia del match e già omaggiato prima del fischio d’inizio con un messaggio di cordoglio letto dallo speaker e una sua foto proiettata sul maxi schermo dello stadio. In campo intanto l’ Empoli, con il lutto al braccio, si presenta per la prima volta in stagione con Pellegri titolare davanti con Shpendi. Out per infortunio Nasti, Ceesay e, all’ultimo momento anche Lovato (stoppato nella rifinitura da un problema all’adduttore), mister Dionisi ne cambia altri tre rispetto a Modena: Curto in difesa e Degli Innocenti (prima dall’inizio anche per lui) e Ignacchiti in mezzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Empoli, un pari che vale. Elia si fa espellere al 65’. Popov segna il vantaggio e i liguri fanno subito gol

