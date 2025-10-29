Emoglobinuria parossistica notturna rimborsabile in Italia danicopan

(Adnkronos) – L'Agenzia italiana del farmaco Aifa ha approvato la rimborsabilità di danicopan come terapia aggiuntiva alla terapia standard con ravulizumab o eculizumab per il trattamento di pazienti adulti affetti da emoglobinuria parossistica notturna (Epn) con anemia emolitica residua. Lo comunica in una nota Alexion, AstraZeneca Rare Disease, spiegando che danicopan è un inibitore orale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

