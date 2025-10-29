Emma Thompson furiosa con l’IA | Word vuole riscrivere ciò che scrivo vattene aff*o!
La star britannica premio Oscar si è scagliata contro l'intrusione dell'intelligenza artificiale nella quotidianità e nelle scelte delle persone. Emma Thompson ha partecipato come ospite all'ultima puntata del The Late Show with Stephen Colbert, e ha commentato con veemenza un argomento molto dibattuto come quello dell'intelligenza artificiale. In particolare, Thompson è molto arrabbiata per l'impatto dell'IA sul processo creativo delle persone e ha raccontato un esempio che la riguarda in prima persona. Emma Thompson furiosa con l'intelligenza artificiale "Un'irritazione intensa. Non riesco nemmeno a spiegartelo" ha confessato Thompson "Perché io scrivo a mano, su un blocco, vecchia maniera, perché credo che ci sia una connessione tra il cervello e la mano". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
