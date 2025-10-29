Emilio Nuzzolese nel top 2% mondiale per citazioni scientifiche
Un riconoscimento che sa di traguardo e responsabilità: Emilio Nuzzolese, odontoiatra forense, entra per la prima volta nel World’s 2% Top Scientists Ranking. Un risultato che parla alla comunità scientifica e al Paese, segnalando con chiarezza l’autorevolezza di un percorso di ricerca capace di incidere oltre confine. Un riconoscimento che parla al mondo Il nome . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il professor Emilio Nuzzolese dell’Università di Torino entra nel World’s 2% Top Scientists Ranking di Stanford e Elsevier, tra i ricercatori più citati al mondo. Vai su Facebook