Emergenza cinghiali Perugini Morcone al centro | Il sindaco si è finalmente accorto della problematica

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Giampaolo Perugini, consigliere di minoranza del gruppo popolare politico "Morcone al centro". "Con l'ordinanza n. 58 del 28 ottobre 2025, il Sindaco di Morcone si è finalmente accorto dopo mesi, anzi anni, di segnalazioni di ciò che i cittadini vivono quotidianamente e che più volte ho portato all'attenzione dell'intera amministrazione nei consigli comunali: una presenza ormai fuori controllo dei cinghiali nel territorio comunale, soprattutto in pieno centro abitato, con gravi rischi per la sicurezza pubblica, la circolazione stradale.

