Emanuele Filiberto parla per la prima volta della nuova fidanzata Poi ammette | Sogno di diventare nonno

Today.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emanuele Filiberto di Savoia ha un rapporto particolare con il gossip. In questi anni è spesso stato al centro di pettegolezzi e paparazzate, le ultime hanno svelato la sua relazione con l'imprenditrice messicana Adriana Abascal e lo hanno ‘costretto’ a rivelare che il suo matrimonio con Clotilde. 🔗 Leggi su Today.it

