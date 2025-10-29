Emanuele Fiano | Tra i giovani pro-Pal gesto della P38 è stato uno choc

Lapresse.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emanuele Fiano, ex parlamentare del Pd e presidente di ‘Sinistra per Israele’, racconta in un’intervista al Corriere della Sera la contestazione subita all’Università Ca’ Foscari di Venezia, quando un gruppo di manifestanti pro-Pal gli ha impedito di svolgere un dibattito sulle prospettive di pace in Medio Oriente. Quando lunedì gli attivisti hanno fatto irruzione, racconta Fiano, “ io ho continuato a parlare, mentre una ragazza urlava a voce altissima per zittirmi, riferendo alla mia persona opinioni che non ho mai avuto: sono sempre stato critico con Netanyahu. Siccome non riuscivano a zittirmi, un ragazzo è venuto alla cattedra, mi ha strappato il microfono e ha cominciato a leggere un mio vecchio articolo per il Foglio, su antisemitismo e antisionismo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

emanuele fiano tra i giovani pro pal gesto della p38 232 stato uno choc

© Lapresse.it - Emanuele Fiano: “Tra i giovani pro-Pal gesto della P38, è stato uno choc”

Scopri altri approfondimenti

emanuele fiano giovani proFiano zittito dai pro Pal in università: "Sono fascisti, hanno fatto il gesto della pistola contro il pubblico, trattato come mio padre nel '38" - L'ex deputato dem ritorna sulla contestazione studentesca che ha interrotto il suo intervento alla Ca' Foscari ... Riporta today.it

emanuele fiano giovani proEmanuele Fiano: “Che shock il gesto della P38. Ma non potevo farmi mandare via, lo dovevo a mio padre” - Hanno fatto irruzione nell’aula una trentina di ragazze e ragazzi, tra cui alcuni studenti di Ca’ Foscari. Come scrive blitzquotidiano.it

emanuele fiano giovani proVenezia, attivisti pro Pal protestano e interrompono un incontro di Sinistra per Israele all’università. Fiano: “Scioccato” - Studenti con slogan "Fuori i sionisti dall'università" impediscono il dibattito sulle prospettive di pace in Medioriente ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Emanuele Fiano Giovani Pro