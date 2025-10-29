Emanuele Fiano | Tra i giovani pro-Pal gesto della P38 è stato uno choc
Emanuele Fiano, ex parlamentare del Pd e presidente di ‘Sinistra per Israele’, racconta in un’intervista al Corriere della Sera la contestazione subita all’Università Ca’ Foscari di Venezia, quando un gruppo di manifestanti pro-Pal gli ha impedito di svolgere un dibattito sulle prospettive di pace in Medio Oriente. Quando lunedì gli attivisti hanno fatto irruzione, racconta Fiano, “ io ho continuato a parlare, mentre una ragazza urlava a voce altissima per zittirmi, riferendo alla mia persona opinioni che non ho mai avuto: sono sempre stato critico con Netanyahu. Siccome non riuscivano a zittirmi, un ragazzo è venuto alla cattedra, mi ha strappato il microfono e ha cominciato a leggere un mio vecchio articolo per il Foglio, su antisemitismo e antisionismo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
