Emanuele Fiano e le regole d’ingaggio di Ca’ Foscari

"Ho ripensato gli anni di piombo. Al 1938. E mi sono commosso pensando a papà”, ha detto al Corriere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Altre letture consigliate

Dopo la contestazione Emanuele Fiano ha accolto l’invito della ministra dell’Università Anna Maria Bernini. Tornerà a parlare a Venezia: appuntamento fissato per il 4 novembre Vai su Facebook

A @4disera sulle manifestazioni pro pal contro Emanuele Fiano e gli ultimi sviluppi in Medio Oriente. - X Vai su X

Il caso Emanuele Fiano e il nuovo squadrismo antiebraico - È indispensabile che il governo prenda di petto la questione coinvolgendo l’opposizione, dal momento che a cadere vittime di questo squadrismo sono anche esponenti del PD ... Secondo msn.com