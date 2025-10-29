Emanuela Aureli | Mamma è morta in 20 giorni per una leucemia fulminante non avevo più voglia di mangiare Ho perso 8 chili

Leggo.it | 29 ott 2025

Emanuela Aureli si confessa a La volta buona per raccontare un momento molto doloroso della sua vita, la morte dell'amatissima mamma. La comica si è commossa mentre parlava della. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Emanuela Aureli: «Mamma è morta in 20 giorni per una leucemia fulminante, non avevo più voglia di mangiare. Ho perso 8 chili»

