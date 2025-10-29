Emanuela Aureli devastata dal dolore per la mamma | Ho perso 8 chili Il racconto tra le lacrime

Today.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le lacrime di Emanuela Aureli, prima trattenute, alla fine affiorano agli occhi e rompono la voce, mentre l'imitatrice cerca le parole per dare voce al suo dolore. Quello per una perdita sempre devastante, ancor più se improvvisa e che non lascia tempo nemmeno un attimo per prepararsi all'idea. 🔗 Leggi su Today.it

