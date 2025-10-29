Emanuela Aureli devastata dal dolore per la mamma | Ho perso 8 chili Il racconto tra le lacrime

Le lacrime di Emanuela Aureli, prima trattenute, alla fine affiorano agli occhi e rompono la voce, mentre l'imitatrice cerca le parole per dare voce al suo dolore. Quello per una perdita sempre devastante, ancor più se improvvisa e che non lascia tempo nemmeno un attimo per prepararsi all'idea. 🔗 Leggi su Today.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sul palco Andrea Paris, Emanuela Aureli, Nicola Pesaresi, i 7 Cervelli, Antonio Lo Cascio, Nicholas Ori, Chiara Ciarfuglia, Zio Command, Federico Antoine e Renoir Bellucci. A condurre saranno Mauro Casciari e Federica Bardani Vai su Facebook

$lenotizieinpositivo di Ondawebtv Teatro Don Bosco, si alza il sipario con Emanuela Aureli - X Vai su X

Emanuela Aureli piange a La Volta Buona: “La morte di mamma mi ha devastata”/ “Non l’ho salutata bene…” - Emanuela Aureli ha toccato il cuore di tutti oggi a La Volta Buona: tra le lacrime, ha raccontato dell’impatto doloroso per la morte della mamma. ilsussidiario.net scrive

Emanuela Aureli: «Ho perso 8kg dopo la morte di mia madre, non avevo più voglia di mangiare» - Emanuela Aureli si mette a nudo con Caterina Balivo, in una puntata di La volta buona, su Rai 1, il grande dolore per la morte della madre e per non essere riuscita a salutarla. Come scrive msn.com

La Volta Buona pagelle 29 ottobre: Sophie Codegoni e lo scoop su Stefano De Martino (8), Emanuela Aureli piange (8) - A La Volta Buona Sophie Codegoni ha condiviso uno scoop su Stefano De Martino mentre l’invito di Giuseppe Giofré ha colto di sorpresa Caterina Balivo ... dilei.it scrive