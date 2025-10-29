Email di Sangiuliano al Garante ecco la verità | non è legata alla multa a Report
La mail dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano al consigliere del Garante della Privacy Agostino Ghiglia non riguardava l'esposto sull'audio “privato” trasmesso da Report, che è stato in questi giorni sanzionato con 150mila euro di multa dalla stessa Authority. È una semplice questione di date. La trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci, infatti, andò in onda a dicembre. Mentre la mail di Sangiuliano a Ghiglia, stando a quanto ha anticipato proprio Report, è datata 13 ottobre. Come avrebbero fatto Sangiuliano e la moglie Federica Corsini a fare un esposto con due mesi di anticipo? La risposta è che c'è o si fa una grande confusione di date e di esposti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
Ieri, a Palma Campania, ho aperto ufficialmente la mia campagna elettorale insieme al candidato Presidente Edmondo Cirielli e al Ministro Francesco Lollobrigida. In questo ultimo anno ho ricevuto centinaia di messaggi e email da persone che non avevo mai Vai su Facebook
Email di Sangiuliano al Garante, ecco la verità: non è legata alla multa a Report - La mail dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano al consigliere del Garante della Privacy Agostino Ghiglia non riguardava l’esposto ... Si legge su iltempo.it
Ranucci, Sangiuliano e il Garante: ecco le date. La mail dell'ex ministro non legata alla multa a 'Report' - Il reclamo al centro dello scambio del 13 ottobre tra l'ex ministro e il consigliere Ghiglia fu rigettato, mentre la sanzione da 150mila euro nasce dalla segnalazione sull'audio privato andato in onda ... Lo riporta adnkronos.com
Caso Sangiuliano, Conte: “Garante Privacy in sede FdI è fatto inquietante” - “Se c’è un tema di autonomia del Garante per la Privacy dopo i fatti emersi su Report? Scrive msn.com