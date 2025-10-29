La mail dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano al consigliere del Garante della Privacy Agostino Ghiglia non riguardava l'esposto sull'audio “privato” trasmesso da Report, che è stato in questi giorni sanzionato con 150mila euro di multa dalla stessa Authority. È una semplice questione di date. La trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci, infatti, andò in onda a dicembre. Mentre la mail di Sangiuliano a Ghiglia, stando a quanto ha anticipato proprio Report, è datata 13 ottobre. Come avrebbero fatto Sangiuliano e la moglie Federica Corsini a fare un esposto con due mesi di anticipo? La risposta è che c'è o si fa una grande confusione di date e di esposti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Email di Sangiuliano al Garante, ecco la verità: non è legata alla multa a Report