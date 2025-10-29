Elona Musk lancia la Wikipedia migliorata si chiama Grokipedia ed è scritta dall’Intelligenza Artificiale

Il 27 ottobre 2025 Grokipedia è apparsa online con una versione contrassegnata come “0.1”. Nessun lancio ufficiale, nessun evento. Solo una homepage spartana, il logo stilizzato e circa 885.000 articoli. È bastato poco per catalizzare l’attenzione: il progetto porta la firma della società xAI, fondata da Elon Musk, e promette di cambiare le regole del gioco nel campo della conoscenza online. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

