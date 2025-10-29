Elogio dell’esterno Luka Modric riporta in vita il calcio danubiano e ricorda alla Serie A che il faro è sempre la tecnica

Un signore croato di quarant’anni ha riportato in vita il calcio danubiano, splendido protagonista degli anni Trenta del Novecento, quando l’ Austria di Hugo Meisl – l’ideologo -, la Cecoslovacchia del portiere Frantisek Planicka e l’ Ungheria di Gyorgy Sarosi illuminarono gli stadi d’Europa con un football fondato sui principi della tecnica sopraffina. Cecoslovacchia e Ungheria furono battute nelle finali dei mondiali 1934 e 1938 dall’ Italia di Vittorio Pozzo. L’Austria fu fermata nelle semifinali del torneo iridato 1934 sempre dagli azzurri, poi, nel 1938, ci pensò Adolf Hitler con l’ Anschluss, la forzata annessione alla Germania nazista, a chiudere per sempre quella storia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Elogio dell’esterno, Luka Modric riporta in vita il calcio danubiano e ricorda alla Serie A che il faro è sempre la tecnica

