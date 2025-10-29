Elmas torna a parlare di Napoli Inter | sfida lanciata all’Inter di Chivu

Inter News 24 Elmas è tornato sul match vinto contro l’Inter di Cristian Chivu. Il macedone ha raccontato le emozioni per i 3 punti conquistati sulla squadra nerazzurra.. PAROLE – «È stata una partita difficile» ha esordito il centrocampista macedone. «Siamo arrivati consapevoli che sarebbe stata una battaglia. Dopo la vittoria con l’ Inter era fondamentale dare continuità e portare a casa i tre punti». Il Napoli, dunque, dimostra di aver trovato la giusta mentalità per affrontare le sfide ravvicinate, trasformando il boost emotivo del big match in solido pragmatismo in campionato. Elmas sicuro: «Lavorare con lui è speciale». 🔗 Leggi su Internews24.com

