Elkann nello spogliatoio bianconero dopo Juve Udinese | il numero uno di Exor a colloquio con la squadra dopo la vittoria I dettagli

Elkann nello spogliatoio bianconero dopo Juve Udinese: tutti i dettagli sulla presenza del numero uno di Exor. Un segnale forte, un intervento diretto nel momento più buio e, finalmente, nel primo barlume di luce. Subito dopo il fischio finale di Juventus-Udinese, terminata 3-1, John Elkann è sceso negli spogliatoi dell’Allianz Stadium. Il numero uno di Exor ha tenuto un colloquio con la squadra, un gesto tanto raro quanto significativo, che la dice lunga sulla gravità della crisi attraversata e sull’importanza di questa vittoria. La Juventus arrivava da un incubo: otto partite consecutive senza vittorie (cinque pareggi e tre sconfitte di fila), una striscia negativa che non si vedeva dal 2009, e un attacco che non segnava da 397 minuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Elkann nello spogliatoio bianconero dopo Juve Udinese: il numero uno di Exor a colloquio con la squadra dopo la vittoria. I dettagli

