Elisabetta Canalis maestra d’eleganza | l’abito bianco con dettaglio gioiello

Null’altro come un abito bianco — non quello a cui ogni inguaribile romantica alla lettura ha pensato — sa infondere un altrettanto impagabile senso di femminilità ed eleganza senza tempo. È questo il pensiero condiviso da una grossa fetta di fashionista, o se non altro di sicuro quello di Elisabetta Canalis. Smessi per un attimo i panni della cavallerizza, la showgirl di origini sarde ha saputo incantare i suoi followers fasciata in un lungo abito immacolato, impartendo un’importante lezione di stile. Elisabetta Canalis, l’abito bianco con inserto gioiello è un sogno: il look su Instagram. Tra una lezione di equitazione ed un’altra, tutte (o quasi) fedelmente documentate sul profilo Instagram in dolcissime sequenze con il proprio amato cavallo, Elisabetta Canalis trova ancora il tempo di far vedere al mondo come ci si veste. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Elisabetta Canalis maestra d’eleganza: l’abito bianco con dettaglio gioiello

