Elezioni regionali 2025 Fratelli d' Italia Mondragone ' spinge' la coppia Roma-Di Maio

Il gruppo cittadino di Fratelli d’Italia Mondragone si mostra compatto in vista delle prossime elezioni regionali. I dirigenti locali Rachele Miraglia e Antonio Belli, responsabili dipartimentali del litorale Domizio, hanno ufficializzato il proprio sostegno all’avvocato Luigi Roma, esperto di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Elezioni regionali, Rizzo si infila tra Stefani e Manildo. Coldiretti: «Il voto conta» - facebook.com Vai su Facebook

Fratelli d’Italia Vicenza: la lista dei 9 candidati alle regionali - Fratelli d’Italia ha ufficializzato la lista dei candidati della provincia di Vicenza alle prossime elezioni regionali del Veneto, in programma il 23 e 24 ... Lo riporta vicenzareport.it

Elezioni regionali Campania 2025, tutti i candidati e le liste con Fico, Cirielli, Bandecchi, Granato, Campanile e Arnese - Regionali Campania, il 23 e 24 novembre 2025 in Campania ci saranno le elezioni Regionali per cambiare il presidente e il consiglio Regionale. ilmattino.it scrive

Fratelli d'Italia, i candidati e le liste alle elezioni regionali in Campania: tutti i nomi - Tutti i candidati del partito Fratelli d'Italia alle elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025. Scrive ilmattino.it