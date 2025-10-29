Elezioni provinciali nel Vco si voterà a dicembre

C'è la data ufficiale: il 21 dicembre si voterà per l'elezione del nuovo presidente della provincia del Vco.Il mandato dell'attuale presidente, Alessandro Lana, scade il 18 dicembre e ha già annunciato che non si candiderà. Ad essere chiamati alle urne sono i sindaci e i consiglieri comunali di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

