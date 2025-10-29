Elezioni in Olanda si vota per ridisegnare governo | sfida per Wilders

(Adnkronos) – L'Olanda torna alle urne per la seconda volta in due anni, dopo il crollo del fragile governo guidato dal tecnocrate Dick Schoof. Il Partito per la Libertà (Pvv) di Geert Wilders, che con 37 seggi uscì trionfale dal voto del 2023, resta in testa ai sondaggi ma in flessione, accreditato oggi di circa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

