Elezioni in Olanda exit poll | i liberali di Jetten davanti a Wilders Terza la destra di Vvd Male Timmermans

I primi risultati delle elezioni nei Paesi Bassi: il partito di Wilders non è in testa: secondo il primo exit poll, diffuso dai media nazionali, il D66 è primo con 27 seggi, superando a sorpresa l'ultradestra di Geert Wilders, che avrebbe 25 seggi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Elezioni in Olanda, exit poll: i liberali di Jetten davanti a Wilders. Terza la destra di Vvd. Male Timmermans

