Elezioni il dato è clamoroso | i sondaggi sono appena arrivati il voto che può cambiare l’Europa

A poche ore dalle elezioni anticipate nei Paesi Bassi, regna la più totale incertezza politica. Il voto, in programma per mercoledì 29 ottobre, potrebbe confermare la destra radicale del Partito per la Libertà (PVV) come prima forza del Paese. Il partito anti-migranti ed euroscettico guidato da Geert Wilders è infatti in testa ai sondaggi, nonostante il crollo del precedente governo di Dick Schoof, travolto da tensioni interne dopo meno di un anno di vita. Secondo le ultime rilevazioni, il PVV dovrebbe ottenere tra il 17,6% e il 20% dei consensi, mantenendo la leadership nella Tweede Kamer, la Camera bassa del Parlamento olandese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Elezioni, il dato è clamoroso: i sondaggi sono appena arrivati, il voto che può cambiare l’Europa

Contenuti che potrebbero interessarti

In #Argentina la Libertad Avanza, partito di destra del presidente #Milei, vince a sorpresa le elezioni di metà mandato. "E' l'inizio di una svolta", dice Milei. I complimenti dell'amico Donald #Trump. - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni Toscana, Mentana sul dato della Lega: "Clamoroso". E Minzolini: "È la Waterloo di Vannacci". #maratonamentana - X Vai su X

Elezioni in Valle d'Aosta, risultati clamorosi: crollano Fratelli d'Italia e Pd, vola Calenda. Lega dietro Fi. Tonfo di AVS - Si è votato nella sola giornata di domenica, tra le 7 e le 23, e l'affluenza totale è stata del 62,98%, pari a 65. Lo riporta affaritaliani.it

Il primo giorno di voto in Calabria per le regionali domenica 5 ottobre 2025 - Per sapere quanti elettori si sono recati a votare oggi bisognerà aspettare le 23, quando verranno chiusi i seggi. Come scrive fanpage.it