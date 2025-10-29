Poco più di 100 candidati divisi in 11 liste. Si avvicinano le elezioni delle Giunte e dei Capitani di Castello. Il 23 novembre i sammarinesi saranno chiamati alle urne e solo in due Castelli, quelli di Città e Domagnano, ci sarà ’battaglia’ tra due candidati. Battaglia che non ci sarà negli altri sette Castelli a candidato unico. Ma torniamo a Città e Domagnano. In Città il Capitano uscente Alberto Simoncini se la vedrà con Alessandro Bronzetti. Mentre a Domagnano a contendersi il posto saranno Roberta Cecchini e Alberto Lazzari, segretario della Giunta uscente. Niente confronto negli altri Castelli dove, comunque, si dovrà raggiungere il quorum del 35% per non dover nuovamente tornare alle urne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni Giunte, la carica dei 104. Liste uniche in sette Castelli