"Su 9.932 aventi diritto al voto, si sono recate ai seggi 629 persone, con una partecipazione del 6,3%. Un dato in crescita rispetto alla precedente tornata del 2022, quando i votanti erano stati 465 e mancava il quartiere Centro". Così il sindaco Andrea Michelini si dice soddisfatto per le elezioni dei nuovi comitati di quartiere, a Porto Recanati. Ecco chi saranno i componenti dei comitati di quartiere, con le preferenze ottenute. Castennou: Cristiana Mataloni (25 voti), Francesca Cingolani (20), Mattia Rombini (11), Saverio Tesei (10) e Nunzio Monachesi (8). Centro: Giulia Monaldi (51), Michela Giaccaglia (8), Giuseppe Rombini (5) e Cristian Guarente (1). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni dei comitati di quartiere: "Risorsa per la crescita della città"