Elezioni dei comitati di quartiere | Risorsa per la crescita della città
"Su 9.932 aventi diritto al voto, si sono recate ai seggi 629 persone, con una partecipazione del 6,3%. Un dato in crescita rispetto alla precedente tornata del 2022, quando i votanti erano stati 465 e mancava il quartiere Centro". Così il sindaco Andrea Michelini si dice soddisfatto per le elezioni dei nuovi comitati di quartiere, a Porto Recanati. Ecco chi saranno i componenti dei comitati di quartiere, con le preferenze ottenute. Castennou: Cristiana Mataloni (25 voti), Francesca Cingolani (20), Mattia Rombini (11), Saverio Tesei (10) e Nunzio Monachesi (8). Centro: Giulia Monaldi (51), Michela Giaccaglia (8), Giuseppe Rombini (5) e Cristian Guarente (1). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
#GMG ELEZIONI REGIONALI, MARTEDÌ 15 OTTOBRE LA RETE LIGURE DEI COMITATI INCONTRA I CANDIDATI Dopo la consegna, lo scorso 11 settembre, ai partiti di opposizione di un documento contenente le proposte rivolte ai candidati alle prossime el - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni dei comitati di quartiere: "Risorsa per la crescita della città" - Un dato in crescita rispetto alla precedente tornata del 2022, quando i votanti erano stati 465 ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Natale porterà in dono i nuovi presidenti dei Comitati di quartiere: si fissa la data ma l’incognita è il quorum - «Le elezioni per il rinnovo delle associazioni zonali si svolgeranno entro Natale». Lo riporta msn.com
Elezioni nei quartieri, la carica dei 300 - 30 alle 18 per rinnovare tutti i comitati cittadini: per votare bisogna avere compiuto 16 anni Sono quasi 300 i candidati che domani correranno per diventare componenti del ... Da ilrestodelcarlino.it