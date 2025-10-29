Elena Ugolini all’attacco | Regione Emilia-Romagna ferma Tagli e tasse le uniche decisioni
Bologna, 29 ottobre 2025 – "La Regione è ferma. Alla giunta guidata da Michele de Pascale manca una visione d’insieme per dare risposte su sanità, difesa del suolo, denatalità. A parte il bilancio e l’aumento delle tasse, da questa giunta non si sono ancora visti provvedimenti". Elena Ugolini, capogruppo di Rete civica ed ex sfidante dell’attuale governatore, nonostante la richiesta bocciata dalla maggioranza dell’Assemblea legislativa di attivare una commissione d’inchiesta sulla sanità regionale assieme agli altri partiti di centrodestra, non molla. Palestina, Marco Lisei (FdI) contestato dagli studenti al liceo Minghetti Dopo la richiesta di sospensione della chirurgia programmata all’ospedale Rizzoli di Bologna dal 12 dicembre al 7 gennaio, avete chiesto una commissione d’inchiesta sulla sanità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
