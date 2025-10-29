Elena Bucci porta sul palco la storia di Tosca Casadio | una partigiana tra Russi e Roma

Ravennatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro comunale di Russi secondo appuntamento dedicato alle donne nella Resistenza. Martedì 4 novembre, ore 20.45, va in scena "Tosca: una partigiana tra Russi e Roma", di e con Elena Bucci. Ingresso gratuito.L'attrice dà voce al ritratto di Tosca Casadio, donna appassionata, generosa e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

