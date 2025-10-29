Elemosina in centro Daspo urbano per tre persone
“Pordenone è una città sicura e decorosa, grazie al lavoro costante della Polizia Locale e alla sinergia con le Forze dell’ordine”. Con queste parole il sindaco Alessandro Basso ha espresso la propria soddisfazione per l’operazione condotta nel pomeriggio di martedì 28 ottobre dal Nucleo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Quella che arriva in Parlamento è una Manovra fatta di tasse ed elemosina. Da un lato vengono spremuti ancora di più i lavoratori dipendenti e sostenuti furbetti ed evasori, dall’altro, sulle pensioni, aumenti insignificanti pari a un’elemosina per le minime (che Vai su Facebook
Daspo urbano per Hannoun: non potrà entrare a Milano per un anno - Il presidente dell'associazione Palestinesi in Italia era finito al centro delle polemiche dopo aver giustificato le uccisioni di Hamas ... Riporta rainews.it
Violenze alla Notte bianca. Scatta il Daspo urbano per quattro persone - Scene di violenza sconvolsero via Verdi e il centro durante la Notte Bianca: risse, urla e panico. Secondo lanazione.it
Daspo urbano. Giro di vite per la sicurezza - Con il nuovo regolamento di Polizia urbana è stato introdotto anche a Lazzate il cosiddetto “Daspo urbano”, ovvero il divieto di avvicinamento temporaneo ad alcune aree sensibili per soggetti ... ilgiorno.it scrive