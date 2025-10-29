Eleganza e groove sul palco del Jazzamore con il Lazzanni Trio

Cesenatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 30 ottobre, dalle ore 21, il palco del Jazzamore ospiterà uno degli appuntamenti più attesi della stagione musicale: il concerto del Lazzanni Trio, una formazione che unisce tecnica, eleganza e groove. Il trio è composto da tre grandi protagonisti della scena jazz italiana, accomunati da. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

eleganza groove palco jazzamoreUn viaggio col Lazzanni Trio questa sera al Jazzamore - Questa sera il palco del Jazzamore ospiterà uno degli appuntamenti più attesi della stagione musicale: il concerto del Lazzanni ... Lo riporta msn.com

Gloria Turrini e Mecco Guidi domani sul palco del Jazzamore - Domani alle 21 il Jazzamore di Cesena ospiterà una cena spettacolo con il concerto di Gloria Turrini & Mecco Guidi, due protagonisti consolidati del panorama musicale italiano, noti per la loro ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Giorgia arriva a Sanremo 2024: l’eleganza semplice della cantante sul palco dell’Ariston - La cantante romana ha fatto il suo debutto sul palco dell'Ariston nel 1993, vincendo Sanremo Giovani e guadagnandosi così il posto come concorrente tra i le nuove proposte dell'edizione dell'anno ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Eleganza Groove Palco Jazzamore