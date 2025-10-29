eFM acquisisce Opinno | nasce la piattaforma globale di Experience as a Service

Il futuro del real estate digitale parla italiano e guarda alla Silicon Valley. eFM, azienda leader nella gestione intelligente degli spazi, ha annunciato l’acquisizione di Opinno, società internazionale di open innovation fondata nel 2008 nella culla della tecnologia californiana. L’operazione, siglata il 13 ottobre, consolida la strategia di crescita globale del gruppo e si inserisce nel percorso avviato con l’acquisizione di Archibus Solution Center Spain lo scorso luglio. L’obiettivo è ambizioso: costruire la prima architettura digitale al mondo capace di coniugare luoghi, persone e contenuti di innovazione, aprendo la strada a una nuova generazione di esperienze integrate. 🔗 Leggi su Panorama.it

