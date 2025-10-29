Editoria - Besa Muci pubblica in esclusiva i migliori autori romeni
La casa editrice salentina Besa Muci, diretta da Livio Muci, pubblicherà in esclusiva per l'Italia i migliori talenti romeni. Non solo, ma dirigerà sempre in esclusiva per il nostro Paese, la rivista di dialogo interculturale "I Nuovi Quaderni del Criterion", che cambia così editore e che nel. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
