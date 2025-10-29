Edison il Comune si costituisce in giudizio
Jesi Edison al Tar contro il consorzio Zipa, ‘reo’ di non aver dato il via libero all’affitto dell’area per la realizzazione della piattaforma per il trattamento rifiuti: il Comune verso la costituzione in giudizio. Ad annunciare la novità il sindaco Lorenzo Fiordelmondo ieri in aula che ha definito più che scontati i ricorsi da parte di Edison Next Recology dopo il no della conferenza dei servizi in capo alla Provincia. "Attualmente sono propenso alla costituzione in giudizio in coerenza con il percorso portato avanti – ha detto Fiordelmondo - ma che scaturisce dal ricorso contro il consorzio Zipa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
